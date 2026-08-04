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Burdur'da Park Kavgası: Baba ve Oğul Bıçaklandı

Burdur'da Park Kavgası: Baba ve Oğul Bıçaklandı
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Burdur'da komşular arasında araç parkı yüzünden çıkan kavgada T.B., baba R.Ö. ve oğlu B.Ö.'yü bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Burdur'da komşular arasında çıkan araç park kavgasında baba oğullu bıçaklanırken olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakınları sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23075 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B. yanında getirdiği bıçakla baba R.Ö. ile oğlu B.Ö.'yu bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi T.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Sağlık kontrolü sırasında şüpheliyi görüntüleyen basın mensuplarına, şüphelinin yakınları tepki gösterdi. Yakınları, basın mensuplarına 'Bu görüntüyü kullanmana izin vermiyorum. Çekme kardeşim' dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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