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Deniz Göktaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan Deniz Göktaş, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca son gösterisi nedeniyle hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanında gözaltına alınmış, sabah saatlerin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Deniz Göktaş'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Göktaş "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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