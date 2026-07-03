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Deniz Göktaş tutuklandı

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Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Göktaş'ın savcılık ifadesi alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikte sorgusu tamamlanan Deniz Göktaş'ın, "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
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