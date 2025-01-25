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Kombici Dolandırıcı Antalya'da Yakalandı

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Kırşehir'de vatandaşları dolandıran kombi bakımı şebeke lideri Y.B., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 76 ayrı dosyasının bulunduğu belirtildi.

Kırşehir'de farklı tarihlerde vatandaşları kombi bakımı kampanyası bahanesiyle dolandıran bir suç örgütünün lideri, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, dolandırıcılık suçundan 76 ayrı dosyasının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir merkezde kombi bakımı adı altında vatandaşları dolandıran şebeke lideri Y.B., Antalya'da güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Y.B.'nin, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben dolandırmadım, sadece ihtiyacı olan müşterilere ekibimi yönlendiririm. Gereğinden fazla para aldıysa bundan haberim yok" dediği öğrenildi.

Y.B.'nin 76 farklı dosyadan arabuluculuk yöntemi ve zararın teminini karşılayarak kurtulduğu tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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