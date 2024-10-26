Kombi bacası faciası: 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da odasında bulunan doğalgaz kombi bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Opr. Dr. Aynur Dağdemir Sokak üzerinde bulunan Hasevler Sitesi A1 Blok'un 7. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Asya Ceylin S. ailesinin de evde bulunduğu sırada odasında bulunan kombinin bacasının çıkması sonucu karbonmonoksit gazından etkilendi. Bir süre sonra ailesinin Asya'nın hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durum 112'ye bildirildi. Genç kız ambulans ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen Asya kurtarılmadı. Asya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerin inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Doğalgaz firması ekipleri de evde gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.