KOM ve jandarma, Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

KOM ve jandarma, Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde define arayan 4 kişi, KOM ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemeler ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 kişi define ararken suçüstü yakalandı.
Olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan fotokapana görüntü düşmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö., R.K., F.K. ve Ö.D. isimli 4 şüpheli, define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı