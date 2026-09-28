KOM ve jandarma, Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan fotokapana görüntü düşmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Ö., R.K., F.K. ve Ö.D. isimli 4 şüpheli, define aradıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı