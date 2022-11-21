Kolunu makinaya kaptıran genç kız, feci şekilde can verdi

BATMAN - Batman'da bir çırçır fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Helin Egüz, önce kolunu, sonra vücudunun bir kısmını yutan makinada feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İşe yeni başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Helin Egüz, çalıştığı fabrikada iş makinesine kolunu kaptırdı. Kolunu kurtarmaya çalışırken vücudunun bir kısmı da makineye takılan genç kadın, ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Egüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.