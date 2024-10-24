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Koltuk Değnekleri ile Avukata Saldıran Kadına 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası

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Kayseri'de haciz işlemleri için giden avukatı koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığa ise hakaret suçundan toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 9 yıl 7 ay hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukatı koltuk değnekleri ile darp eden iş yeri sahibi kadın 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken, avukata hakarette bulunan 2 sanığa ise 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar S.Y., A.S. ve F.Ş. katılmazken, taraf avukatları duruşmada yer aldı. Duruşmada sanıkların avukatı, sanık S.Y.'nin akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek, ceza verilmemesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının bu beyanlarına itibar etmeyerek, S.Y.'nin cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan S.Y.'ye 'görev yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verilirken, sanık A.S.'ye 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıl 2 ay, F.Ş.'ye ise 'hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İfadesinde 'Sinirlerime hakim olamayarak saldırdım' demişti

Kayseri OSB'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.'nin saldırısına uğramıştı. Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek'e kendi koltuk değnekleri ile saldırmıştı. Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Avukat Coşkun Özbek'in suç duyurusu sonrası S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Olay günü ile alakalı savcılıkta ifadesi alınan S.Y. şunları söylemişti:

"Kızımla birlikte iş yerine gittim. İş yeri bahçesinde daha önceden tartışmamız olan Avukat Coşkun Özbek'i gördüm. Bir anda sinirlerime hakim olamayarak, elindeki bastonu aldım ve kendime hakim olamayarak bastonla birkaç kez vurdum. Bu sırada avukat olduğunu öğrendiğim bayan elindeki telefonla görüntümüzü çektiği için elindeki telefonu almaya çalıştım. Bir anlık sinirle bu olay meydana geldi. Bu olaydan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kızım olaya dahil olmadı. Olay boyunca beni tutup sakinleştirmeye çalıştı."

Koltuk Değnekleri ile Avukata Saldıran Kadına 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - 3.Sayfa

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