Kolonyayla şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu! Dehşet anları kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - 5 Mayıs Perşembe akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki bir markette yaşanan olayda 14 yaşında olan B.A, markette oturan kuzeni Devran Akgöl'ün eline kolonyayı döktükten sonra çakmak çaktı.

BİR ANDA TUTUŞTU

Bu sırada Devran Akgöl'ün eli tutuşmaya başladı. Eli alevler içinde kaşan Akgöl, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da refleksle kuzeni B.A'ya tekme tokat vurmaya başladı. Elinin bir kısmında yanma meydana gelen Devran Akgöl, dondurma ile elini soğutmaya çalıştı. Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A, daha sonra dükkana gelerek kuzeninden özür diledi.

"BOL SÜRDÜĞÜ İÇİN SÖNDÜREMEDİK"

Az kalsın faciaya neden olan şaka hakkında konuşan Devran Akgöl, "Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi. Kolonya ister misin dedi, ben de elime sürdükten sonra alttan çakmağı vurunca alev aldı. Biraz da bol sürdüğü için söndüremedik. Ufak çaplı bir şey oldu, biraz o sinirle de tartaklamış olduk. Şok geçirdim ama tabi hırpaladığım için üzüldüm. Sonradan barıştık, aramızda hallettik" diye belirtti.

KAMERA O ANLARI KAYDETTİ

Facianın eşiğinden dönülen şakanın anları ile kuzenlerin barışması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde 14 yaşındaki gencin markette bulunan yakınlarına kolonya ikram ettiği görülüyor. Görüntülerde daha sonra gencin, çakmağını çakmasıyla Akgöl'ün elinin alevler içinde kaldığı görülüyor. Eli alevler içinde kalan gencin bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan kuzenine tekme toka daldığı görülüyor.