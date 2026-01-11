Haberler

Kolombiya'da uçak kazası: 6 ölü

Güncelleme:
Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasının nedeni araştırılıyor.

Kolombiya'da uçak kazası meydana geldi. Boyaca bölgesinde küçük uçağın düşmesi sonucu ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasına göre, N325FA tescilli uçak, Medellin şehrine giderken Duitama'da düştü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kazada ölenlerin ismi, Pilot Hernando Torres ve yolcular Juan Manuel Rodrguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio ve Weisman Mora olarak açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
