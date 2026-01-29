Kolombiya'da kaybolan uçak bulundu, 15 kişiden kurtulan olmadı

Kolombiya'da kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşılırken, aralarında milletvekili Diogenes Quintero Amaya'nın da bulunduğu 15 kişiden kurtulan olmadı.

Kolombiya'da kaybolan yolcu uçağı bulundu. Havayolu şirketi Satena'dan yapılan açıklamada, Beechcraft 1900 tipi uçağın düştüğü, 13'ü yolcu 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, uçağın enkazının dağlık bir bölgede bulunduğu bildirildi. Resmi yolcu listesinde milletvekili Diogenes Quintero Amaya ile yaklaşan kongre seçimlerinde aday olan Carlos Salcedo'nun da yer aldığı açıklandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, "Bu ölümler için derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Satena tarafından daha önce yayınlanan açıklamada, "Cucuta-Ocana hattında sefer gerçekleştiren NSE 8849 sayılı uçak, yerel saatte sabah saat 11.42 sularında havalanmış ve 12.05 civarında iniş yapması planlanmıştı. Uçak, bugün hava trafik kontrolüyle son temasını saat 11.54'te kurdu" denilmişti. - BOGOTA