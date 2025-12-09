Yamaçtan kopan kayaların altından kalmaktan son anda kurtuldular

Kolombiya'nın Dabeiba bölgesinde, motosiklet sürücüleri ve yolda duran birkaç kişi yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişilerin yamaçtan gelen seslerin ardından hızla uzaklaştığı görüldü.

DEV KAYALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Kolombiya'da Antioquia bölgesinde yer alan Dabeiba'da facianın eşiğinden dönüldü. Yolda duran motosiklet sürücüleri ile birkaç kişi, yamaçtan kopan dev kayalarının altından kalmaktan son anda kurtuldu.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yolda duran kişilerin, yamaçtan gelen seslerin ardından yukarı baktıkları ve ardından hızla bulundukları noktadan uzaklaştığı, dev kaya parçasının ise birkaç saniye sonra yola düştüğü görüldü.