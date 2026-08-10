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Kolombiya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem

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Kolombiya’nın Antioquia eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da TSİ 15.34'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Medellin şehrinin 18 kilometre güneydoğusunda kaydedilen depremin büyüklüğü 7.1 olarak belirtildi. Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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