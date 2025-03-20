Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Kolin-2 adlı tanker, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu

Kolin-2 adlı tanker, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken dümen arızası nedeniyle karaya oturan 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanına yanaşma esnasında olayla karşılaştı. Gemide bulunan 1160 metreküp atık ile ilgili önlemler alındı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türk bayraklı 77 metre boyundaki "Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanına yanaştığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı 77 metre boyundaki "Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanına yanaştığı sırada karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Gemide 1160 metreküp atık bulunduğu öğrenildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title