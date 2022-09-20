Koku üzerine eve gelen polis 72 yaşındaki adamı ölü buldu 3. Sayfa Haberleri Koku üzerine eve gelen polis 72 yaşındaki adamı ölü buldu Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde tek başına yaşayan 72 yaşındaki kalp hastası Abdullah Bodur evinde ölü bulundu. Koku üzerine eve gelen polis 72 yaşındaki adamı ölü buldu GAZİANTEP - Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde tek başına yaşayan 72 yaşındaki kalp hastası Abdullah Bodur evinde ölü bulundu. Olay, Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Halısını yıkamaya veren evde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Abdullah Bodur, yıkanan halılarını geri getiren halıcılar kapıyı kimsenin açmaması üzerine şüphelenerek polisi aradı. Eve gelen polis ekibi yaşlı adamı ölü buldu. Cesedin koktuğunu fark eden polis ekipleri yaşlı adamın 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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