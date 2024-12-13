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Köfteci Yusuf'tan sürpriz hamle: Aracısız hayvan kesimine başladı

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Domuz eti skandalı ile gündeme gelen Köfteci Yusuf'tan yeni bir hamle geldi. Şirket, aracısız hayvan kesimine yeniden başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını yayınladığı listede domuz eti kullandığı ortaya çıkan köfteci zinciri Köfteci Yusuf'tan yeni bir hamle geldi.

Köfteci Yusuf, aracısız hayvan kesimine yeniden başladı. Marka; Balıkesir, Ankara, Kırşehir, Aydın, Gaziantep, Malatya ve Bursa'daki besicilerden ve çiftçilerden doğrudan alım yapma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Köfteci Yusuf, Türkiye'nin dört bir yanında zincir restoranları ve uygun fiyatlı ürünleriyle tanınıyordu. Ancak Bakanlığın listesine göre Köfteci Yusuf'un köftelerinde domuz eti tespit edilmişti.

Ünlü restoranların sahibi Yusuf Akkaş tarafından yalanlanmış ve komplo kurulduğunu iddia etmişti.

Köfteci Yusuf uzun süren sessizliğini TFF 2.Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne sponsor olarak bozmuştu.

Köfteci Yusuf'tan sürpriz hamle: Aracısız hayvan kesimine başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıWhite Turk:

Domuz eti kullandığı için kahramanda ilan ederler. Ülkem mağdur edebiyatı oynayanları sever

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Haber YorumlarıEmre null:

bence adını değiştirmeli ki iki de bir domuz eti ile anılmasın köfteci Musa olabilir köfteci Ahmed de olabilir adi

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Zavallı hayvanların

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