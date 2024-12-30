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Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan

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Müge Anlı'nın programına konuk olan Cemile isimli kadın, kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı. Kadının yuvasını yıkma gerekçesi ise terk ettiği kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesi...

Son dönemlerde Müge Anlı'nın programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçan Cemile isimli kadın var.

TERK ETME GEREKÇESİ: HAMSİ

Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıNK:

Muge Amlı Ve benzerlerinin kendileri ve yaptıkları televizyon programları bu ülkenin ahlak sorunudur.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

ne sebeple kaçıyor,kaçtığı adamda ne buluyor böylelerinde

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Terk edilen koca bence çok şanslı. Adam arayıp Pastacıya teşekkür etsin ama ha sakın geri iade etmesin.

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıDüsünür:

Kardesim karin baskasina kacmis bil istedim

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

DAHA DA HAMSİ YEMEZ

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Pastami yedim bekliyorum.

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

hamsinin üstüne pasta iyi gider demiş

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Sürekli kadınlar başka adamlara kaçıyor biraz edep kötü örnek kaçan kaçana madem sevmiyor istemiyorsanız boşayın sonra hayatınıza bakın evliyke. başka adama kaçmak nedir ya bu kadar basitmi üç kilo hamsi yiyor diye başka adamamı kaçılır öyle birine denk gelir insan kocasını mumla arar bide böyle kadınlara dön diye yalvaran erkekler var kınıyorum

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Ulan bi tane bana kaçan yok

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Hamsiden sıkılıp palamuta kaçmış şimdi orkinos arıyor

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