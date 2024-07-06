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Kocasını arabada bir iş arkadaşıyla ilişkiye girerken yakalayan kadın, sinir krizi geçirdi

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Malezya'da yaşayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu izlemeye başladı. Kadın, kocasını bir kadın meslektaşıyla tenha bir yerde park etmiş aracın içinde cinsel ilişkiye girerken buldu. Aldatıldığını doğrulayan kadın, durum karşısında şok yaşadı.

Malezyalı bir kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip ettiğinde eşini bir kadın meslektaşıyla birlikte tenha bir yerde park etmiş aracın içinde cinsel ilişkiye girerken gördü.

Sinirden kriz geçiren kadın aracın kapısını açtı ve "Bunu bana neden yapıyorsun?" diye sordu. Kocası ise karısının tepkisi üzerine ne diyeceğini bilemeyerek iş için bir araya geldiklerini iddia etti.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayatımda gördüğüm en kötü an" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadın için çok üzüldüm" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Malezya Hukuk 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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