Kocasinan'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yavru bir kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler boşlukta sıkışan kediyi, demir çitleri keserek çıkardı. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa