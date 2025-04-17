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Kocasinan'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Kocasinan'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yavru bir kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler boşlukta sıkışan kediyi, demir çitleri keserek çıkardı. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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