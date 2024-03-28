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Kocası Tarafından Öldürülen Kadının İç Çamaşırında Uyuşturucu Bulundu

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Kütahya'da aralarında çıkan tartışma sonucu kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının iç çamaşırında uyuşturucu bulundu.

Merkez Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'ta gerçekleşen kesici aletle cinayet konusuyla ilgili olayın maktulü olan Esra Uşak (27) isimli kadının iç çamaşırında plastik tüp içerisinde 3.41 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve üzerinde bulunan poların cep kısmında 2 kutu 10 şerit halinde toplamda 100 adet sentetik hap ele geçirildi.

Muhafaza altına narkotik maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Narkotik Suçlar Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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