Kocası Suda Kaybolan Aysu Gürbüz'ün Ağıtları Yürek Dağladı

Kocası Suda Kaybolan Aysu Gürbüz'ün Ağıtları Yürek Dağladı
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Adana'da, eşinin tekneden düşerek kaybolmasının ardından Aysu Gürbüz, büyük bir acıyla eşi ve oğulları için yardım çağrısında bulundu. Emirhan Gürbüz'ün arama çalışmaları devam ederken, ailesinin duyduğu acı ve üzüntü tazeliğini koruyor.

Kocası suda kaybolan kadın yürekleri dağladı

ADANA - Adana'da eşinin kuzenlerini tekneyle gezdirdiği sırada suya düşüp kaybolan gencin karısının ağıtları yürek yaktı.

Olay, 28 Nisan günü saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz eşi Aysu Gürbüz ve onun kuzenleriyle birlikte biri çocuk toplam 5 kişi tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı. Sualtı polisleri havanın karanlık olması ve suyun görüş açısının olması sebebiyle arama çalışmalarını sonlandırmıştı. Sualtı ekiplerine bağlı Kurbağa Adamlar ve Gemi Adamlar gölde arama faaliyetlerine tekrardan başladı. Gürbüz'ün yakınları ise gölün kıyısına gelerek beklemeye başladı.

"1 yaşında oğlumuz var, ciğerimiz yanıyor"

Umutla eşini bekleyen Aysu Gürbüz, " Bir kişiyle olmaz bu işler, bizim bir yaşında oğlumuz var. Bir tane kişinin olmasıyla olmaz, kurtarılmaz. Çağırın gelsin, bu kadar mı kötüyüz. Ciğerimiz yanıyor. Neden böyle yapıyorsunuz? Neden hiç kimse bakmıyor. Aramadık yer kalmadı, neden böyle yapıyorsunuz. Akşam oluyor hala yok, dayanamıyorum" diye ağıt yaktı.

"Haberi alınca yıkıldık"

Kaybolan Emirhan'ın babası Suat Gürbüz daha fazla ekip ile arama-kurtarma faaliyeti yapılmasını gerektiği dile getirerek, "İçim yanıyor benim, nasıl edeyim ben şimdi. Kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri bakıyorum göle bir ışık bekliyorum. Polis gelip gidiyor başka bir şey yok. Emirhan'ın haberi ni alınca yıkıldık kaldık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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