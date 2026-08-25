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Sarı poşetli 5 taraftara ev hapsi

Sarı poşetli 5 taraftara ev hapsi
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kocaelispor-Amed SF maçında tribünlerde sarı poşet salladıkları iddiası ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 6222 sayılı kanuna muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kocaelispor-Amed SF maçında tribünlerde sarı poşet salladıkları iddiası ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 6222 sayılı kanuna muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi gereğince "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

5 taraftara ev hapsi

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 5 Kocaelispor taraftarı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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