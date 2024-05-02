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Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

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Başıboş köpeklerle ilgili Kocaeli Valiliği dikkat çeken bir yazı yayımladı. Söz konusu köpeklerin diğer canlılara verdiği zararların önlenmesi için alınacak tedbirlere değinilen yazıda Valilik; iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istedi.

Kocaeli Valiliği, günlerdir ülke gündemini meşgul eden sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri duyurdu. Yapılan duyuruda belediyelerin sorumluluklarının altı çizilirken, iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi.

Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir" denildi.

Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

PEKİ O MADDEDE NE DİYOR?

Valiliğin vurguladığı yönetmeliğin 7. maddesinin alt bendinde şu ifadeler yer alıyor: "Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle..."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaeli Valiliği'nin sokak köpekleriyle ilgili belediyelere gönderdiği talimat, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

Armagan Cakir:

İnsana zarar veren her hayvanın katli vaciptir.

123
7
yanıtYanıtla
Luckyboom:

İnsan türü çekirge gibi dünyayı bitirmekte. Ve diğer türleri yok eden her tür kendisi de yok olur. Hayvanlar en azından dürtüleri ile hareket ettikleri için masumdurlar. Peki düşünebilen insan bile bile dünyadaki canlılığı yok ettiği için nedir?

yanıt4
yanıt37
mehmet baş:

şimdi merak ediyorum hangi hayvan severler çıkacak İnsanlar öldüğünde seslerini bile çıkaramayan

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2
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Xeyati 2:

aynen öyle zararlı hayvan öldürülmesinda fayda var.dinende böyledir.

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2
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Ercan cıftcı:

Saldırgan, insanı ve diğer hayvanları tehdit eden, iyileşemeyecek derecede hasta olan köpekler bence' de uyutulmalı. Sonuç olarak millet çoluğunu çocuğunu sokakta bulmadı.. Yada Flistin' de çocuklar parçalanırken insani olarak zerre tepki göstermeyen insan görünümlü yaratıklar sahiplenip evinde bakabilir.

12
0
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Umut Yağcı:

Doğru karar

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Salim:

HADİ İNŞALLAH DARISI TÜM TÜRKİYE VALİLİK VE BELEDİYELERİN BAŞINA.....

2
0
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habar mabar:

rak tak tak takkk

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