Kocaeli TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Ölü Ya Da Yaralı Yok

Kocaeli TEM Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Ölü Ya Da Yaralı Yok
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı. Şans eseri kazada kimse yaralanmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Kocaeli TEM Otoyolu'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde meydana geldi. 2 tır, 5 otomobil ve bir minibüs olmak üzere toplam sekiz araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücü ve yolcuları kontrol etti, şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazaya karışan bir tır sürücüsü, "Önümüzdeki aracın ani fren yapması neticesinde toplam 8 araç kazaya karıştı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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