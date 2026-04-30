Kocaeli TEM'de 6 tır birbirine girdi: Ankara yönü trafiğe kapandı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 6 tır karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolda trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 6 tır, henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık yarım saat aksadı. Ekipler tarafından yolda temizlik çalışması yapılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağ şeritten sağlandı. Sol şeritte bulunan tırların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

