Haberler

Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı

Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli polisi, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5,5 yıldır aranan M.S.'yi Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ordu'da gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 Ekim 2020'den bu yana aranan M.S.'nin (26) Ordu'nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, yaklaşık 5,5 yıldır firari olan hükümlüyü yakaladı.

M.S., hakkındaki yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Üç gündür kayıptı, çalılık alanda ölü bulundu

Üç gündür haber alınamıyordu, çalılık alanda ölü bulundu
Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı

Kayınpederini darbederek öldüren gelin için karar verildi
Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Simitçi ormanda ölü bulundu, haberi alan yakınları yıkıldı
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı