Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Otluk Arazide Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan otluk arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müdahale edilen alevler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ