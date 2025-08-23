Kocaeli'nin Körfez İlçesinde Otluk Arazide Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müdahale edilen alevler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa