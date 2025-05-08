Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde Odunlukta Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında odunluk alev alev yandı.

Yangın, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi üzerinde bulunan bir odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odunluğu sardı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, odunlukta kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ