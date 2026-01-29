Haberler

İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama Haber Videosunu İzle
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde benzin tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından rafinerinin olduğu bölgeden dumanlar yükseldi. Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "Yangın hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır." denildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDE PATLAMA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın benzin tankında yaşandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangında bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

TÜPRAŞ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, KİMSE ETKİLENMEDİ

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRahmi sakin:

borsa biraz yükseldi o yüzden

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnder Ozturk:

biz niye duymadık la

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kesin sigaradandır!!??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Haber video izlemeyeceğim o gıcıh reklam kaybolana kadar keçi de yok bendeki inat.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını