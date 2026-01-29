İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde patlama meydana geldi.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDE PATLAMA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Tüpraş Rafinerisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın benzin tankında yaşandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangında bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

TÜPRAŞ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, KİMSE ETKİLENMEDİ

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.