Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bina sakinleri tarafından fark edilip tahliye yapıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangını gören apartman sakinleri, panikle binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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