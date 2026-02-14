İş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1964. Sokak'ta 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, iş merkezinin yedinci katındaki dış cephe kaplamasına sıçradı ve çatıya ulaştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ