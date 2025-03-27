Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 25 Gram Metamfetamin Ele Ge geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 25 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Gebze ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa