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Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 25 Gram Metamfetamin Ele Ge geçirildi

Kocaeli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 25 Gram Metamfetamin Ele Ge geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 25 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Gebze ilçesinde 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 TL ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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