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Kocaeli'nde Tersanede Yangın: Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Kocaeli'nde Tersanede Yangın: Hızlı Müdahale ile Söndürüldü
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Başiskele ilçesindeki tersanede meydana gelen yangın, dumanları gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Sepetlipınar bölgesindeki bir tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tersanede yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı alan dronla havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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