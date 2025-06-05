Kocaeli'nde Otomobil Kazası: Yolcular Çevredeki Vatandaşların Yardımıyla Kurtarıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçların kapıları sıkıştı, yolcular çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, yaralanan olmadı.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begonya Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AAD 775 plakalı Opel marka otomobil ile 41 ST 498 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta da maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle 41 ST 498 plakalı otomobilin kapıları sıkıştı ve yolcular araçtan inemedi. Yardıma ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların yardımıyla sıkışan kapılar açılarak yolcular dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ