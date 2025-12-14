Haberler

Kocaeli'de lise öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

Körfez ilçesinde, daha önce aralarında husumet bulunan lise öğrencileri arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki M.Y. yaralandı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen lise öğrencileri parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.T. (16), yanındaki bıçakla M.Y.'yi (16) yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Körfez Tütünçiftlik Karakolu'na sevk edilen M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
