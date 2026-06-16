Haberler

Kocaeli'de kombi ve akü hırsızı tutuklandı

Kocaeli'de kombi ve akü hırsızı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başiskele'de bir evden kombi ve 5 farklı kamyondan 10 akü çalan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden kombi ile 5 farklı kamyondan 10 akü çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başiskele ilçesindeki bir evden 38 bin 500 lira değerinde kombi ile 5 farklı kamyondan toplam 130 bin lira değerinde 10 akü çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve yürütülen fiziki takip çalışmaları sonucunda, her iki hırsızlık olayını da gerçekleştiren şüphelinin F.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Hakan Çalhanoğlu'nun yenilginin ardından soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı

Soyunma odasında o fotoğrafı gösterip takım arkadaşlarına çıkıştı!
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor