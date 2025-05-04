Kocaeli'nde Freni Boşalan Otomobil Kazaya Neden Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni boşalan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 APH 476 plakalı Fiat marka otomobil, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen M.A. idaresindeki 41 ADV 816 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 16 APH 476 plakalı otomobilde bulunan Z.B. ve A.E.G. ile diğer otomobilin sürücüsü M.A. ve yolcular M.A. ile A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ