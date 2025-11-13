Haberler

Kocaeli'nde evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nde evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Ersin A. hayatını kaybetti. Yangının 4 yaşındaki ağabeyinin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia ediliyor. Dumandan etkilenen aile fertleri hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangının, 4 yaşındaki ağabeyinin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi. Dumandan etkilenen anne, baba ve diğer iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINAN DİĞER AİLE BİREYLERİNİN DURUMU İYİ

Yangın, sabah saat 07.30 sıralarında Emek Mahallesi 17/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında çıktı. Yangını fark eden anne H.A. ve baba T.A., 3 çocuğu da dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 2 yaşındaki Ersin A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yangında dumandan etkilenen anne H., baba T., çocuklar Y. (3) ve E.T. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, 4 yaşındaki E.T.'nin çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
