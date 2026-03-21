Haberler

Kafeyi kundaklayıp kaçtı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit'te kimliği belirsiz bir şüpheli, bir kafeyi ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, bir kafeyi ateşe verip kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alikahya Fatih Mahallesi İshak Paşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 04.00 sıralarında gelen bir şüpheli, kafeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Alevler kafenin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, kafede hasar oluştu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kundaklama anı kamerada

Öte yandan, kafenin kundaklandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin kafenin ön kısmına girdiği, akışkan bir madde döktüğü, ateşe verip kaçtığı görüldü. Ayrıca, dükkan önündeki iki köpeğin koşarak çıktığı, alevlerin hızla dükkanı sardığı anlar da görüntülerde yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

