Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Başaran Apartmanı'nın birinci katında meydana gelen su baskınında evlerin parkeleri söküldü ve birçok eşya zarar gördü. Bina yöneticisi durumu 'Ailelerimiz perişan durumda' sözleriyle değerlendirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmasının ardından apartmanın birinci katını su bastı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İmar Sinan Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası Manolya Sokak'ta bulunan Başaran Apartmanı'nın birinci katındaki daireleri su bastı. Meydana gelen su baskınında evlerin parkeleri yerinden söküldü, duvarlar su çekti, birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Bina yöneticisi Orhan Erbaş, "Alt katlarımız tamamen su altında kaldı. Binanın duvarları su çekti, döşemeler dökülmeye başladıAilelerimiz perişan durumda" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
