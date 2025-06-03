Kocaeli'nde 3 Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nde 3 Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'nde dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kasten öldürme gibi suçlardan aranan toplam 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı. Operasyon sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Kocaeli'nde dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kasten öldürme gibi farklı suçlardan aranan ve haklarında toplam 14 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hükümlü yakalandı. Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan 21 yaşındaki S.Y. ile vergi usul kanununa muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.G. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, kasten öldürme suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan F.G. de yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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