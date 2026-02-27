Haberler

Kocaeli merkezli 235 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

Kocaeli merkezli mali suç operasyonunda, iki firmanın 235 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 12 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli merkezli mali suç operasyonunda, iki firmanın 235 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Her iki olay kapsamında toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
