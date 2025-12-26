Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 14 kadın ise kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşun önlenmesi ve bu suça zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında harekete geçti. Ekiplerce 23 Aralık'ta Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 14 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. savcılık sorgusunun ardından, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ