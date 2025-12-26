Haberler

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kurtarıldı

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 14 kadın kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda, insan ticareti ve fuhşa zorlanan 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. 12 şüpheli gözaltına alınırken, bazıları tutuklandı.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 14 kadın ise kurtarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşun önlenmesi ve bu suça zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında harekete geçti. Ekiplerce 23 Aralık'ta Kocaeli, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "insan ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 14 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. savcılık sorgusunun ardından, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü