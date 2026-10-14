Kocaeli İzmit'te pide sırasında arkadaşını yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak meselesi nedeniyle pide sırası bekleyen arkadaşını tabancayla yaralayan tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Müşteki, sanığın fırın dağıtım aracının arkasına saklanarak kendisine pusu kurduğunu ve "Sana 10 milyon ceza kestim" diyerek ateş ettiğini öne sürdü. Sanık ise müştekinin kendisine doğru koşup elini beline attığını iddia etti ve korkuyla ateş ettiğini savundu.

Yeşilova Mahallesi'ndeki bir fırının önünde 27 Şubat'ta iftar için pide sırası bekleyen İsmail Yılmaz, husumetlisi Ferdi K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Ferdi K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yaptığımız ortak işlerden alacaklıydım"

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferdi K, müşteki İsmail Yılmaz, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Ferdi K., savunmasında Yılmaz ile uzun yıllar arkadaş olduklarını ve inşaat işlerinde ortaklık yaptıklarını belirterek, ortak projelerden alacaklı olduğunu öne sürdü. Ferdi K., "Kendisi hem arkadaşım hem de iş ortağımdır. Beraber inşaat işi yapıyorduk. Yaptığımız ortak işlerden alacaklıydım. Beni bazı projelerden devre dışı bıraktı, tam işler bitince bunu yaptı, para kazanmamı da engelledi. Alacaklarımı almak için çok kez İsmail ile konuştum. Sürekli hakaret ve küfürle karşılaştım. Cep telefonundan tehdit mesajları atıp siliyordu. Şikayetçi oldum ancak takipsizlik kararı verildi" dedi.

"Amacım onu durdurmaktı, yaralanmasını istemedim"

Olay günü pide almak için gittiği fırında Yılmaz'ın kendisine doğru koştuğunu ve elini beline attığını savunan Ferdi K., şöyle devam etti:

"Siparişi verip kapıda bekledim. Bir anda İsmail'in bana doğru koştuğunu gördüm. Ruhsatsız silah taşıdığını bildiğim için olay günü panikledim, bana zarar vereceğini düşündüm. Bana koşarken elini beline doğru attı. Kendimi korumak amacıyla ve o anki korkuyla kendime ait ruhsatsız tabancamı çekerek yere 2 el ateş ettim. Amacım onu durdurmaktı, yaralanmasını istemedim. İsmail'in yaralandığını dahi bilmiyordum. Korkuyla bir anda her şey gerçekleşti. İsmail'i öldürme kastım yoktu. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum."

"Aracın arkasına saklanıp pusu kurmuş"

Müşteki İsmail Yılmaz ise sanığa borcu olmadığını belirterek, "Ferdi'nin para kazanması için onu ihale sürecine dahil ettim. Olaydan birkaç gün önce sanık, benim sürekli alışveriş yaptığım arkadaşıma fırıncıya beni sormuş. O da her gün pide almaya geldiğini söylemiş. Olay günü fırına pide almaya gittim. Fırın kapısına gireceğim esnada, fırın dağıtım aracının arkasına saklanıp pusu kurmuş. Kafasında bere, yüzüne atkı dolamıştı, sadece gözü gözüküyordu. 'Sana 10 milyon ceza kestim, ceza bu' diyerek bana 3,4 el ateş etti ve kaçtı" diye konuştu.

Olaydan birkaç gün önce sanığın müştekiyi sordurduğu iddiaları tanıklar tarafından doğrulanmazken tanık sıfatıyla ifade veren fırın sahibi M.K., "Olayı görmedim, içerde çalışıyordum. Sanığın olay günü pide siparişi verdiği doğrudur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı