Kocaeli İzmit'te otoyolda durdurulan araçta 338 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Kocaeli'de otoyol üzerinde durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 338 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İzmit ilçesinde bir aracı takibe aldı. Otoyol üzerinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle kontrol gerçekleştirildi. Yapılan aramada, araçta 338 bin adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen haplara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı