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Kocaeli İzmit'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli İzmit'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Umuttepe Harmancık Tepe mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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