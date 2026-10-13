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Kocaeli İzmit'te gıda yüklü tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

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Kocaeli İzmit'te gıda yüklü tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Ekim'de İzmit'te otoyolda yürüttüğü çalışmada, paketli gıda yüklü tırda dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde paketli gıda yüklü tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ve bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında, 12 Ekim'de İzmit ilçesinde otoyolda seyir halindeki bir araçta dedektör köpeğiyle arama yapıldı. Paketli gıda yüklü tırda yapılan aramada, 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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