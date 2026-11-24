Kocaeli İzmit'te el bombası ve kurşunlama soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te 17 Kasım'da bir evin kurşunlanması ve fırın önüne el bombası bırakılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin kurşunlanması ve fırın önüne el bombası bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 17 Kasım'da Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından M.A. (18), tartıştığı arkadaşının evini silahla kurşunladı. Olayın ardından yurt dışına çıkan M.A., 2 gün sonra Türkiye'ye dönerek saldırıda kullandığı silahla polise teslim oldu. Silahlı saldırının ardından M.A.'nın babasının Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde işlettiği fırının önüne el bombası bırakıldı.
İki olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kurşunlama olayı ile fırının önüne el bombası bırakılması arasındaki bağlantının belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.