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Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Ekipler yaptıkları aramada 45 av tüfeği ile 3 tabanca yakaladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polislerin durduğu araçtan çıkanlar, ekipleri bile hayrete düşürdü. Bir cephanelikle karşı karşıya kalan polisler, araçta 45 av tüfeği ile 3 tabanca buldu.

Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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