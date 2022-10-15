Kocaeli'de durdurulan araçta 45 av tüfeği, 3 tabanca ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Ekipler yaptıkları aramada 45 av tüfeği ile 3 tabanca yakaladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polislerin durduğu araçtan çıkanlar, ekipleri bile hayrete düşürdü. Bir cephanelikle karşı karşıya kalan polisler, araçta 45 av tüfeği ile 3 tabanca buldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.