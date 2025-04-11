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Kocaeli'de gaz kokusu alarmı

Kocaeli'de gaz kokusu alarmı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanı saran gaz kokusu nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı binayı saran gaz kokusu sebebiyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri binada oturan tüm vatandaşları tahliye ederek güvenli bölgeye yönlendirdi. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kilitli olan dairenin anahtarı bina sahibinden temin edildi. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından dairede yapılan kontrollerde gaz kaçağına rastlanmadı. Henüz kaynağı belirlenemeyen bir koku olduğu tespit edildi.

Tehlikeli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine bina sakinleri evlerine geri döndü. Ekipler kontrollerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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